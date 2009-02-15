Ершова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.2009

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2009

Отец: Ершов Андрей Дмитриевич

Мать: Ершова Елена Игоревна

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