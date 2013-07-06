Гапшин Николай Сергеевич
Место рожденияТатарские Выселки, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Дата рождения13.09.1947
Дата смерти06.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарские Выселки, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.2013
Похороны
Около 08.07.2013