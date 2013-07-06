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Гапшин Николай Сергеевич

Место рождения

Татарские Выселки, Ставропольский район, Самарская область, Россия

Дата рождения

13.09.1947

Дата смерти

06.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарские Выселки, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
06.07.2013
Похороны
Около 08.07.2013
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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