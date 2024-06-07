Овчинникова Параскева Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Параскева Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Василий Федорович

Отец ребёнка: Коробов Федор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Федор Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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