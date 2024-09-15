Пахомова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 18 поз. - 33
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Пахомова (Пахомова) Александра Стефановна
Отец ребёнка: Пахомов Стефан Никаноров
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 33 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Стефан Никаноров и законная жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно