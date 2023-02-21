Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

11.04.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ананий Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Автоном Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Федоров

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.04.1835
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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