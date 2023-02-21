Прасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти11.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ананий Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федоров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Автоном Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1835
Причина смерти: от натуральной болезни