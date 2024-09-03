Настасья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Петров
Смерть
Неизвестно