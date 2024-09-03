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Настасья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кривенцов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Петров

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Кривенцов Минай Иванов

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Петров

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Кривенцов Фома Иванов

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Петров

Смерть
Неизвестно

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