Иващенко (Жикина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Жикина) Елена Александровна

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Место рождения

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

29.09.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.04.1998

Сын: Иващенко Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Иващенко Андрей Сергеевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.2003

Дочь: Иващенко Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Иващенко Андрей Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иващенко Андрей Сергеевич

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