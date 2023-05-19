Иващенко (Жикина) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1998
Сын: Иващенко Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Иващенко Андрей Сергеевич
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.2003
Дочь: Иващенко Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Иващенко Андрей Сергеевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно