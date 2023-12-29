Селивонов Косьма Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1881 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1881 ст.
«Свидетельство о рождении за №835458 выдано 31\\I -51г.»
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.10.1881 ст.
«Свидетельство о рождении за №835458 выдано 31\\I -51г.»
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.
Сын: Селивонов Антоний Косьмин
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.
Дочь: (Селивонова) Мария Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.
Дочь: (Селивонова) Дарья Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
?.04.1906
Дочь: (Селивонова) Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
13.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
Внесено изменение в дату рождение\\крещение на «13\\26». «Выд.-I-БП499328 16\\IX-80 г.» «Свидетельство выдано на гербовой бумаге №1512222 18\\VIII-36 г.»
Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.
Дочь: (Селивонова) Софья Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
11.05.1912 ст.
Сын: Селивонов Георгий Косьмин
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
«Первичное свидетельство выдано 2\\VIII 30 року»
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
В метрическую книгу были внесены изменения в дату рождения. Числа исправлены на «13\\14», месяц написан неразборчиво: «Сделано исправление после утверждения заключения распоряжением Райисполкома № 47 ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1918
Мать ребёнка: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
«Свидетельство за №681586 28\\VI-99 г.»
Смерть
После 1918
Исходя из даты рождения последнего ребёнка.