Абдуллин Махмут Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1931
Дата смерти10.05.2008
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1931
Отец: Мустафин Абдулла Абдуллович
Мать: Абдуллина Камилябика
Рождение ребёнка
03.09.1966
Сын: Абдуллин Марат Махмутович
Мать ребёнка: Галимова Назира Миниятовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова Гузалия Махмутовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Айрат Махмутович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.05.2008