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Абдуллин Махмут Абдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1931

Дата смерти

10.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЗФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1931

Отец: Мустафин Абдулла Абдуллович

Мать: Абдуллина Камилябика

Рождение ребёнка
03.09.1966

Сын: Абдуллин Марат Махмутович

Мать ребёнка: Галимова Назира Миниятовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Назира Миниятовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимова Гузалия Махмутовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Айрат Махмутович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.05.2008
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