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Востриков Виктор Васильевич

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Место рождения

Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935

Отец: Востриков Василий

Мать: Елена

Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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