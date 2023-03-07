Востриков Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935
Отец: Востриков Василий
Мать: Елена
Рождение ребёнка
15.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область