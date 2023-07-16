Елагина (Казанцева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Казанцева) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1966

Отец: Казанцев Василий Сменович

Мать: Казанцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
08.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елагин Станислав Анатольевич

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.11.1986

Сын: Елагин Александр Станиславович

Отец ребёнка: Елагин Станислав Анатольевич