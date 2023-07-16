Елагина (Казанцева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1966
Рождение ребёнка
08.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елагин Станислав Анатольевич
Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.11.1986
Сын: Елагин Александр Станиславович
Отец ребёнка: Елагин Станислав Анатольевич