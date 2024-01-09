Павлюк Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюк Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюкова Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюкова Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова (Павлюк) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлюк Иван

Смерть
Неизвестно

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