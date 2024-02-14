Адильшин (Абубакирова) Б-Гарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адильшин (Абубакирова) Б-Гарифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адильшин Мухаммедкарим

Рождение ребёнка
1834

Сын: М-Каримов Таип

Отец ребёнка: Адильшин Мухаммедкарим

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедгазис

Отец ребёнка: Адильшин Мухаммедкарим

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедсалих

Отец ребёнка: Адильшин Мухаммедкарим

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