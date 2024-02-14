Адильшин (Абубакирова) Б-Гарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: М-Каримов Таип
Отец ребёнка: Адильшин Мухаммедкарим
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедгазис
Отец ребёнка: Адильшин Мухаммедкарим
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедсалих
Отец ребёнка: Адильшин Мухаммедкарим