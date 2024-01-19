Емельянова Полина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Полина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1954

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Около 1921 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1954

Отец: Емельянов Сергей Михайлович

Мать: Емельянова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грешилов Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грешилов Имя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грешилов Имя

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