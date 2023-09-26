Казалетова МатьДмитрийИв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1910
Сын: Казалетов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Казалетов Иван
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка батрачка
Работа или профессия
Неизвестно
фрезеровщица
Смерть
После 1912