Казалетова МатьДмитрийИв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казалетова МатьДмитрийИв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1910

Сын: Казалетов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Казалетов Иван

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка батрачка
Работа или профессия
Неизвестно
фрезеровщица
Смерть
После 1912
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