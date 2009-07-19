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Юдников Василий Андреевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

07.11.1949

Дата смерти

19.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1949

Отец: Юдников Андрей Иванович

Мать: Юдникова Анна Григорьевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1974

Сын: Юдников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Юдникова Галина Степановна

Рождение ребёнка
03.03.1980

Дочь: Ручкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Юдникова Галина Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдникова Галина Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
19.07.2009
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