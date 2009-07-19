Юдников Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1949
Дата смерти19.07.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1949
Отец: Юдников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1974
Сын: Юдников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Юдникова Галина Степановна
Рождение ребёнка
03.03.1980
Дочь: Ручкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Юдникова Галина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.2009