Смагина (Плаксина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1927
Дата смерти14.12.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Место жительства
С 27.07.1927
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
30.01.1960
Сын: Смагин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Смагин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
10.08.1964
Дочь: Сластнова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Смагин Василий Матвеевич
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
14.12.2000