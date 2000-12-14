Смагина (Плаксина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Плаксина) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

14.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: Плаксин Иван Владимирович

Мать: Плаксина Анисья Дмитриевна

Место жительства
С 27.07.1927
Бракосочетание
1955

Муж: Смагин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
30.01.1960

Сын: Смагин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Смагин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.08.1964

Дочь: Сластнова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Смагин Василий Матвеевич

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
14.12.2000
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