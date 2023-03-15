Матюков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1931

Дата смерти

06.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1931

Отец: Матюков Филипп Иванович

Мать: Матюкова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
06.07.1992
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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