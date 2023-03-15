Матюков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1931
Дата смерти06.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
06.07.1992
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область