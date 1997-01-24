Муштенко (Кудлай) Лидия Александровна
Место рожденияс.Ивангород, Черниговской обл.
Дата рождения27.09.1914
Дата смерти24.01.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1914
Отец: Кудлай Александр Миронович
Мать: Анна
с.Ивангород, Черниговской обл.
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Шинкаренко Елена
Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Муштенко ??? Умер В Маленьком Возрасте
Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Муштенко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Муштенко Святослав Михайлович
Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович
Рождение ребёнка
05.03.1943
Сын: Муштенко Павел Михайлович
Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович
Смерть
24.01.1997
Киев