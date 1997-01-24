Муштенко (Кудлай) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муштенко (Кудлай) Лидия Александровна

Место рождения

с.Ивангород, Черниговской обл.

Дата рождения

27.09.1914

Дата смерти

24.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1914

Отец: Кудлай Александр Миронович

Мать: Анна

с.Ивангород, Черниговской обл.
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Муштенко Михаил Маркович

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Шинкаренко Елена

Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Муштенко ??? Умер В Маленьком Возрасте

Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Муштенко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Муштенко Святослав Михайлович

Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович

Рождение ребёнка
05.03.1943

Сын: Муштенко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Муштенко Михаил Маркович

Смерть
24.01.1997
Киев
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