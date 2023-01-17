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Заболотский Максим Петрович

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Место рождения

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Заболотский Пётр Дмитриевич

Мать: Заболотская Васса Васильевна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Заболотский Александр Максимович

Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Заболотский Николай Максимович

Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотский Василий Максимович

Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотская Дарья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1974
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