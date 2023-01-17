Заболотский Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1974
ПолМужской
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1917
Сын: Заболотский Александр Максимович
Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Заболотский Николай Максимович
Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотский Василий Максимович
Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заболотская Дарья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974