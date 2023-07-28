Попова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Попов Осип Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Попов Петр Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Попов Ульян Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Попова Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно