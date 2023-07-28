Попова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Осип Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов Петр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Ульян Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Попова Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Анисим Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван-старший Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван-старший Емельянович

Смерть
Неизвестно