Пирожков (Н.Бут) Епистимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
15.07.1800
Сын: Пирожков (усть-Бут) Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Пирожков (н.бут) Дмитрий Васильевич
Усть-Бут
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич
Отец ребёнка: Пирожков (н.бут) Дмитрий Васильевич
Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно