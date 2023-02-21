Пирожков (Н.Бут) Епистимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожков (Н.Бут) Епистимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
15.07.1800

Сын: Пирожков (усть-Бут) Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Пирожков (н.бут) Дмитрий Васильевич

Усть-Бут
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Пирожков (н.бут) Дмитрий Васильевич

Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожков (н.бут) Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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