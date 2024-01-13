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Мороз Анисья Федоровна

Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Около 1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Мороз Василий Петрович

Отец ребёнка: Мороз Петр Лаврентьевич

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороз Петр Лаврентьевич

Смерть
Около 1878
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
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