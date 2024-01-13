Мороз Анисья Федоровна
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиОколо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Отец ребёнка: Мороз Петр Лаврентьевич
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1878
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия