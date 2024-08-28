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Лебедева Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1878

Дата смерти

21.07.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1878

Отец: Лебедев Яков

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Малов Иван

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Малов Александр

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Малов Николай

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1915

Сын: Малов Константин

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Смерть
21.07.1953

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