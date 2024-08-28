Лебедева Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1878
Дата смерти21.07.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1878
Отец: Лебедев Яков
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Малов Иван
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Малов Александр
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малов Николай
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1915
Сын: Малов Константин
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Валентин
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Смерть
21.07.1953