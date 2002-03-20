Барастов Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1946
Дата смерти20.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барастова Ирина Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.03.2002