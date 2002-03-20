Барастов Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барастов Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1946

Дата смерти

20.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барастова Ирина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.03.2002
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