Коваленко Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1988

Отец: Коваленко Сергей Анатольевич

Мать: не указана