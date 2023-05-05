Шибут Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибут Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978

Отец: Шибут Николай Алексеевич

Мать: Кирик Мария Ивановна

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