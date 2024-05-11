Верещагина Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
12.09.1935

Дочь: Обрященко (Верещагина) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Верещагин Иван Савельевич

Грачёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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