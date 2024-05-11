Верещагина Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1935
Дочь: Обрященко (Верещагина) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Верещагин Иван Савельевич
Грачёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно