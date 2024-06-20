Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина

Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Александрович

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
21.07.1954

Дочь: Чернецова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Александр

Смерть
Неизвестно

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