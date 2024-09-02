Назаров Евдоким Помещичий Крестьянин Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Евдоким Помещичий Крестьянин Сергеев

Место рождения

Российская Империя, Оренбургская губерния, Бугульминский уезд, Екатериновка

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Назаров Яков Пом. Крестьянин Евдокимович

Мать ребёнка: Татьяна Борисова

Смерть
Неизвестно

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