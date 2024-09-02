Назаров Евдоким Помещичий Крестьянин Сергеев
Место рожденияРоссийская Империя, Оренбургская губерния, Бугульминский уезд, Екатериновка
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Назаров Яков Пом. Крестьянин Евдокимович
Мать ребёнка: Татьяна Борисова
Смерть
Неизвестно