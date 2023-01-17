(Rusain) Ewa
Место рождения
Дата рождения22.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Harali Адам Абрамов
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
22.01.1834
Отец: Johanssohn Rusain Peter
Мать: Helena
Место жительства
1834
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
09.01.1838
Муж: Harali Адам Абрамов
Смерть
Неизвестно