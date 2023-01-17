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(Rusain) Ewa

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Место рождения

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830

Сын: Tijckiläin Samul Adams

Отец ребёнка: Harali Адам Абрамов

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
22.01.1834

Отец: Johanssohn Rusain Peter

Мать: Helena

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1834
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
09.01.1838

Муж: Harali Адам Абрамов

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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