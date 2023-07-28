Васса Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Неонила Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно