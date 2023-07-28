Васса Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Неонила Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно