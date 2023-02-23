Ефремова Степанида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ефремов Матвей Степанович
Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович
Смерть
Неизвестно