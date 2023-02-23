Ефремова Степанида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Степанида Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефремов Аким Степанович

Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ефремов Матвей Степанович

Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Ефремов Степан Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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