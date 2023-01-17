Легович (Гунштейн) Вера Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легович (Гунштейн) Вера Германовна

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Место рождения

Сосновка, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

12.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1960

Отец: Гунштейн Герман Александрович

Мать: Гунштейн Зоя Ивановна

Сосновка, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1984

Дочь: Легович Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Легович Владимир Андреевич

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.01.1988

Сын: Легович Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Легович Владимир Андреевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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