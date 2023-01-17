Легович (Гунштейн) Вера Германовна
Место рождения
Дата рождения12.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1960
Рождение ребёнка
22.09.1984
Дочь: Легович Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Легович Владимир Андреевич
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.01.1988
Сын: Легович Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Легович Владимир Андреевич
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область