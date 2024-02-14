Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович
Место рожденияс.Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1905
Дата смертиПосле 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бикбулатова) Разина Фатхелисламовна
Мать ребёнка: Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бикбулатова) Фавзия Фатхелисламовна
Мать ребёнка: Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
04.08.1936
Сын: Бикбулатов Фаиль Фатхелисламович
Мать ребёнка: Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна
Смерть
После 1936
Похороны
Неизвестно