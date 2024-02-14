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Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович

Место рождения

с.Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

После 1936

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бикбулатова) Разина Фатхелисламовна

Мать ребёнка: Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бикбулатова) Фавзия Фатхелисламовна

Мать ребёнка: Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна

Бракосочетание
1929

Жена: Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна

Рождение ребёнка
04.08.1936

Сын: Бикбулатов Фаиль Фатхелисламович

Мать ребёнка: Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна

Смерть
После 1936
Похороны
Неизвестно

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