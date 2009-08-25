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Макаров Николай Матвеевич

Место рождения

Нижние Кузлы

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

25.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: Макаров Матвей Михайлович

Мать: Макарова Ульяна

Рождение ребёнка
25.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Клавдия Михайловна

Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Клавдия Михайловна

Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Клавдия Михайловна

Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Клавдия Михайловна

Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Иванова) Клавдия Михайловна

Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.08.2009

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