Макаров Николай Матвеевич
Место рожденияНижние Кузлы
Дата рождения19.12.1924
Дата смерти25.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924
Отец: Макаров Матвей Михайлович
Мать: Макарова Ульяна
Рождение ребёнка
25.07.1950
Рождение ребёнка
05.05.1954
Рождение ребёнка
09.03.1957
Рождение ребёнка
26.09.1959
Рождение ребёнка
Около 1961
Смерть
25.08.2009