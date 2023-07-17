Лоскутов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лоскутов Фома
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
27.12.1923
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Ефросинья
Смерть
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Умер от лимфосаркомы в местах заключения