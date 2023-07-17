Лоскутов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоскутов Фома

Мать: Лоскутова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Ефросинья

Рождение ребёнка
27.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Ефросинья

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Ефросинья

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Умер от лимфосаркомы в местах заключения