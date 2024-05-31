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Русаев Николай Яковлевич

Место рождения

с. Першино, Белозерский район, Челябинская область

Дата рождения

17.02.1899

Дата смерти

19.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1899

Отец: Русаев Яков Андреевич

Мать: Русаева -

Бракосочетание
Около 1929

Жена: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.03.1931

Дочь: Архангельская (Русаева) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
05.01.1933

Дочь: Русаева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.06.1937

Дочь: Потоцкая (Русаева) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
17.02.1941

Дочь: Лебедева (Русаева) Алла Николаевна

Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
19.08.1943

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