Русаев Николай Яковлевич
Место рожденияс. Першино, Белозерский район, Челябинская область
Дата рождения17.02.1899
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1899
Отец: Русаев Яков Андреевич
Мать: Русаева -
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
21.03.1931
Дочь: Архангельская (Русаева) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1933
Дочь: Русаева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1937
Дочь: Потоцкая (Русаева) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.02.1941
Дочь: Лебедева (Русаева) Алла Николаевна
Мать ребёнка: Русаева (Митрованова) Сусанна Дмитриевна
Смерть
19.08.1943