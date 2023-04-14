Киселева Устинья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Устинья Степанова

Киселева Устинья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

03.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Киселев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Полина Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович

Смерть
03.02.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close