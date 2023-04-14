Киселева Устинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти03.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Киселев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Полина Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович
Смерть
03.02.1972