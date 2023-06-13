Клоков Павел Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клоков Константин Павлович
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова Диана Павловна
Мать ребёнка: Клокова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова Таисия Павловна
Мать ребёнка: Клокова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Софья