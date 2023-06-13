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Клоков Павел Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клоков Геннадий Александрович

Мать: Клокова Тамара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клоков Константин Павлович

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова Диана Павловна

Мать ребёнка: Клокова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова Таисия Павловна

Мать ребёнка: Клокова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Софья