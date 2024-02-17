Салов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1865

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1865

Отец: Салов Федор Захарович

Мать: Ксения Борисовна

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