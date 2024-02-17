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Салов Василий Федорович
Салов Василий Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1865
Пол
Мужской
Отец
Салов Федор Захарович
1831 г.р.
Мать
Ксения Борисовна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1865
Отец:
Салов Федор Захарович
Мать:
Ксения Борисовна
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