Максимов Егор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Егор Максимович

Максимов Егор Максимович

Место рождения

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

06.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Максим Иванов

Мать: Вторая Фекла Петрова

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Максимов Яков Егорович

Мать ребёнка: Лукерия Иванова

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Максимов Иван Егорович

Мать ребёнка: Лукерия Иванова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Максимов Григорий Егорович

Мать ребёнка: Лукерия Иванова

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Максимов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Лукерия Иванова

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Сыровегина Федосья Егоровна

Мать ребёнка: Лукерия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Марья Егорова

Мать ребёнка: Лукерия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Лукерия Иванова

Смерть
06.05.1888
От удушья. Исповедан