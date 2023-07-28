Максимов Егор Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти06.05.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Максим Иванов
Мать: Вторая Фекла Петрова
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Лукерия Иванова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Лукерия Иванова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Максимов Григорий Егорович
Мать ребёнка: Лукерия Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Максимов Алексей Егорович
Мать ребёнка: Лукерия Иванова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Сыровегина Федосья Егоровна
Мать ребёнка: Лукерия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Марья Егорова
Мать ребёнка: Лукерия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Лукерия Иванова
Смерть
06.05.1888
От удушья. Исповедан