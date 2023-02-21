Золотаревский Исай (Шай) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотаревский Исай (Шай) Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1884

Дата смерти

Между 1917 и 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1884

Отец: Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович

Мать: Золотаревская Геся Шаевна

Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Золотаревский Лев Исаевич

Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна

Злынка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Золотаревский Израиль Исаакович

Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна

Злынка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотаревский Ефим Исаевич

Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна

Смерть
Между 1917 и 1920
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