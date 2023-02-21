Золотаревский Исай (Шай) Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1884
Дата смертиМежду 1917 и 1920
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1884
Рождение ребёнка
25.12.1899
Сын: Золотаревский Лев Исаевич
Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Золотаревский Израиль Исаакович
Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотаревский Ефим Исаевич
Мать ребёнка: Золотаревская Софья Янкелевна
Смерть
Между 1917 и 1920