Чернышев Александр Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Александр Леонтьевич

Чернышев Александр Леонтьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.

Сын: Чернышов Николай Александрович

Мать ребёнка: Чернышева Анисья Григорьевна

Село Салим Торбеевский район Мордовия (Спасский уезд Тамбовской губернии)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close