Чернышев Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.
Сын: Чернышов Николай Александрович
Мать ребёнка: Чернышева Анисья Григорьевна
Село Салим Торбеевский район Мордовия (Спасский уезд Тамбовской губернии)
Смерть
Неизвестно