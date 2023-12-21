Чижикова Антонина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1981
Отец: Чижиков Олег Владимирович
Мать: Ефремова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай Поликентивич
Рождение ребёнка
18.11.2021
Дочь: Пахомова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Сергеевич
Бракосочетание
10.10.2023