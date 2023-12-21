Чижикова Антонина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижикова Антонина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1981

Отец: Чижиков Олег Владимирович

Мать: Ефремова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай Поликентивич

Рождение ребёнка
18.11.2021

Дочь: Пахомова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Сергеевич

Бракосочетание
10.10.2023

Муж: Пахомов Сергей Сергеевич

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