Пинюгина Инна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинюгина Инна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинюгин Игорь Юрьевич

Мать: Пинюгина Светлана