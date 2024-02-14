Камаев Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Хасян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камаев Жалялетдин

Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
1925

Сын: Камаев Мансур

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
1928

Сын: Камаев Харис

Мать ребёнка: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Смерть
Неизвестно

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