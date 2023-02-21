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Гуселетов Петр Васильевич

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Место рождения

д. Бещгульская Карташевской волости

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гуселетов Василий

Мать: не указана

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуселетов Иван Петрович

Мать ребёнка: Гуселетова ?

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Гуселетова ?

д. Бещгульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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