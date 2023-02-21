Гуселетов Петр Васильевич
Место рожденияд. Бещгульская Карташевской волости
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гуселетов Василий
Мать: не указана
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Гуселетова ?
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Гуселетова ?
д. Бещгульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно