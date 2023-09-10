Белов (Белов) Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов (Белов) Александр Александрович

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

10.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
14.11.2006

Дочь: Белова (Белова) Виктория Александровна

Мать ребёнка: Белова (Кулиничева) Елена Викторовна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
10.03.2016

Сын: Белов Никита Александрович

Мать ребёнка: Белова (Кулиничева) Елена Викторовна

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