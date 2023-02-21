Бара Аскар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бара Аскар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1051

Пол

Мужской

Отец

1015 г.р.

Мать

1031 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1051

Отец: Хан Бара Хаун

Мать: Алау Цэцэ

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