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Бара Аскар
Бара Аскар
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1051
Пол
Мужской
Отец
Хан Бара Хаун
1015 г.р.
Мать
Алау Цэцэ
1031 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1051
Отец:
Хан Бара Хаун
Мать:
Алау Цэцэ
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